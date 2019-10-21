Son Dakika Haberleri: Yolcunun valizinden uyuşturucu hap çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Yolcunun valizinden uyuşturucu hap çıktı

Yolcunun valizinden uyuşturucu hap çıktı

1 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun valizinden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yolcunun valizinden uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun valizinden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir istihbaratı değerlendirmesi sonucunda İncesu ilçesinde İstanbul'dan gelen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs içinde ve yolcu valizlerinde yapılan aramalarda H.U.'ya ait valizden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Zanlı H.U. gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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