Yolcunun valizinden uyuşturucu hap çıktı
1 saat önce
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun valizinden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun valizinden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir istihbaratı değerlendirmesi sonucunda İncesu ilçesinde İstanbul'dan gelen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs içinde ve yolcu valizlerinde yapılan aramalarda H.U.'ya ait valizden bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı H.U. gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ
TSK'nın dev askeri zırhlıları karanlıkta görünmez oluyor Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı