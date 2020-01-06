Yolcunun valizlerinden 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcunun valizlerinden 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Yolcunun valizlerinden 10 kilo eroin çıktı

7 saat önce

KOCAELİ'de, takibe alınarak, durdurulan otobüste yolculuk eden F.T.'nin iki valizinde yapılan aramada, 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Yolcunun valizlerinden 10 kilo eroin çıktı, System.String[]

KOCAELİ'de, takibe alınarak, durdurulan otobüste yolculuk eden F.T.'nin iki valizinde yapılan aramada, 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde götüren kişiyi takibe aldı. F.T.'nin bulunduğu yolcu otobüsü durdurularak, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüsün bagajında bulunan valizler indirildi. Köpeğin tepki verdiği 2 valizin tabanına gizlenen 40 paket halinde 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi. Valizlerin sahibi F.T., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:18 Kaynak: DHA
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