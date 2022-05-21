Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış

21.05.2022 13:36

Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış Faciadan dönülen yangının başlangıcı kamerada Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu aldıktan sonra tekrar harekete geçen belediye otobüsündeki yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış

Faciadan dönülen yangının başlangıcı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu aldıktan sonra tekrar harekete geçen belediye otobüsündeki yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın erken fark edilerek otobüs içerisindeki yolcuların tahliye edilmesi için olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, dün öğlen saatlerinde Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 FH 070 plakalı belediye otobüsü durakta yolcu almak için durdu. Daha sonrasında tekrar hareketlenen otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Aracın arka kısmından yükselen alevlerin kısa sürede fark edilmesi üzerine otobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları hemen tahliye etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otobüsün alevlere teslim olduğu saniyeler an be an çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken, aracın seyir haline geçtiği anda yangının çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsün yolcusunu almak için durduğu, tekrardan harekete geçtiği esnada ise motor kısmından alevler yükselmeye başladığı görüldü.

Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış
Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış

YORUMLAR
500
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı Instagram, eleştirildiği eksiklik için harekete geçti: Beklenen özellik geliyor! Instagram, eleştirildiği eksiklik için harekete geçti: Beklenen özellik geliyor!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs böyle alev almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement