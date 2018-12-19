Yolcusunu Hastaneye Yetiştiren Şoföre Ödül

Bingöl
'de şehir içi hat minibüsünde baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför Ali Tuncel'e, Bingöl Belediye Başkanı Yücel
Barakazi tarafından takdir belgesi verildi.
Bingöl'de geçen hafta halk otobüsünde baygınlık geçiren yolcuyu zaman kaybetmeden hastaneye ulaştıran halk otobüsü şoförü Tuncel, örnek bir davranış sergilemişti.
Yaşanan bu olayın ardından Belediye Başkanı Barakazi, halk otobüsü şoförü Tuncel'i makamında ağırlayarak takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.
Halk otobüsü şoförünün örnek bir davranış sergilediğini belirten Barakazi, şöyle konuştu:
"Ali Tuncel kardeşimiz, sürdüğü otobüste baygınlık geçiren yolcuya gösterdiği özel ihtimam, nezaket ve insani davranışı dolaysıyla davet ettik. Kendisini hem belge ile hem de başka türlü ödüllendirdik. O bunu fazlasıyla hak ediyor. Sadece Bingöl'de örnek bir davranış göstermedi aynı zamanda Bingöl'ün olumlu yönünü Türkiye
'de gösterdi. Belki bizim verdiğimiz belgeler çok fazla değer ifade etmese bile bir teşekkür mahiyetindedir. Bu örnek davranışlarının da devamını diliyorum."
Benzer durumda tekrar aynı hassasiyeti göstereceğini dile getiren Tuncel ise,
"Bugün yine aynı durumla karşı karşıya gelsem aynı şeyi yaparım. Ben insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar." diye konuştu.