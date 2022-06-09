Yolcusunun takside düşürdüğü kredi kartıyla yakıt alan sürücü yakalandı

Şişli'de yolcusunun takside düşürdüğü kredi kartıyla akaryakıt alan sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan H.A'nın bilgisi dışında kredi kartından 600 lira çekilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir taksi sürücüsünün, kartı kullanarak aracına akaryakıt aldığını tespit etti.
Taksi plakasından kimlik bilgisi belirlenen K.S, Eskişehir Mahallesi'nde aracında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.S, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
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