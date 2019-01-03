Yolcuya Çarpan Metrobüs Şoförü İfadesi Alınmak Üzere Polis Merkezine Götürüldü
1 saat önce
Yolcuya çarpan metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Sağlık ekipleri yaralı vatandaşa uzun süre kalp masajı yaptıİSTANBUL - Okmeydanı Perpa Metrobüs durağında metrobüs bir vatandaşa çarptı.
Yolcuya çarpan metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü
Sağlık ekipleri yaralı vatandaşa uzun süre kalp masajı yaptı
İSTANBUL - Okmeydanı Perpa
Metrobüs durağında metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri yerde yatan vatandaşa bir süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerindeki aksamadan dolayı durakta uzun kuyruklar oluştu.
Olay sabah saat 08.00 sıralarında Okmeydanı Perpa Metrobüs Durağı
'nda meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs bir yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kişiye uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine bir süre ara verilirken durakta uzun kuyruklar oluştu.
Perpa Durağı'nda yolcuya çarpan metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon
Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti
İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu