Yolcuyla tartışan şoförün sitemi diğer yolcuları gülme krizine soktu - Son Dakika
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Yolcuyla tartışan şoförün sitemi diğer yolcuları gülme krizine soktu

02.04.2022 01:27

Yolcuyla tartışan şoförün sitemi diğer yolcuları gülme krizine soktu Kendisini haklı bulmayan yolcuları otobüsün dışına davet eden şoförün o görüntüleri, sosyal medyada binlerce kez tıklandı Halk otobüsü şoförü: "Şoförden yana olmayanlar insin aşağı" Antalya'da ön kapıdan inmek isteyen bir...

Yolcuyla tartışan şoförün sitemi diğer yolcuları gülme krizine soktu

Kendisini haklı bulmayan yolcuları otobüsün dışına davet eden şoförün o görüntüleri, sosyal medyada binlerce kez tıklandı

Halk otobüsü şoförü: "Şoförden yana olmayanlar insin aşağı"

ANTALYA - Antalya'da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyla sözlü tartışmaya giren halk otobüsü şoförü, sinirlenip aracı durdurdu. Otobüsteki kimi yolcular şoförü, kimisi de yolcuyu haklı bulurken, şoförün kendisini haklı bulmayanlara 'Şoförden olmayanlar insin aşağıya' sözleri, yolcuları gülme krizine soktu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme tartışması yaşandı. Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu. Tartışma sonrası aracı durdurup ilerletmeyen şoför ise, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar aracın içine girip 'Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem' dedi. Büyük şaşkınlık yaşayan yolcularsa şoförün bu sözlerine uzun süre güldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.

Yolcuyla tartışan şoförün sitemi diğer yolcuları gülme krizine soktu

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Halk Otobüsü, Antalya, Son Dakika

Kaynak: İHA

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