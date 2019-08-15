Yolda açılan çukura ilginç önlem
1 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde asfaltta oluşan çukur için köylüler örnek davranış sergileyerek incir ağacı dikti.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
'ın Alaplı
ilçesinde asfaltta oluşan çukur için köylüler örnek davranış sergileyerek incir ağacı dikti.
Alaplı ile Gümeli
beldesi arasında Aydınyayla mevkiinde asfaltta oluşan çukur için vatandaşlar kendi imkanları ile önlem aldı. Asfaltta ki çukurda olası bir kaza yaşanmaması için örnek davranış sergileyen vatandaşlar çukurun içine incir ağacı koyarak sürücülerin dikkatini çekti. Belediyeden bir an önce çukuru kapatmasını isteyen vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Vatandaşların ve özellikle çocukların çukura düşebileceğini belirten köy sakinleri belediyeden yardım istedi. Öte yandan bazı vatandaşlar ise incir ağacını dilek ağacına çevirip üzerine çaput bağlamaya başladı. - ZONGULDAK
Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası