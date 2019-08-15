Son Dakika Haberleri: Yolda açılan çukura ilginç önlem
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Yolda açılan çukura ilginç önlem

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde asfaltta oluşan çukur için köylüler örnek davranış sergileyerek incir ağacı dikti.

Yolda açılan çukura ilginç önlem, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde asfaltta oluşan çukur için köylüler örnek davranış sergileyerek incir ağacı dikti.

Alaplı ile Gümeli beldesi arasında Aydınyayla mevkiinde asfaltta oluşan çukur için vatandaşlar kendi imkanları ile önlem aldı. Asfaltta ki çukurda olası bir kaza yaşanmaması için örnek davranış sergileyen vatandaşlar çukurun içine incir ağacı koyarak sürücülerin dikkatini çekti. Belediyeden bir an önce çukuru kapatmasını isteyen vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Vatandaşların ve özellikle çocukların çukura düşebileceğini belirten köy sakinleri belediyeden yardım istedi. Öte yandan bazı vatandaşlar ise incir ağacını dilek ağacına çevirip üzerine çaput bağlamaya başladı. - ZONGULDAK
Zonguldak, Gümeli, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
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