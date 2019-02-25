Son Dakika Haberleri: Yolda Alev Alan Otomobili Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Söndürdü

Yolda Alev Alan Otomobili Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Söndürdü

1 saat önce

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanı tarafından söndürüldü.

Yolda Alev Alan Otomobili Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Söndürdü, System.String[]
Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanı tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. idaresindeki 02 AZ 329 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alev alan otomobili fark eden olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanlarından Serdar Çelik, eline aldığı yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Otomobil sürücüsü Mustafa E., yangını söndüren Serdar Çelik'e teşekkür etti. Yanan aracı söndüren akaryakıt istasyonu çalışanı daha sonra işinin başına döndü. Sahibi, yanan aracını kendi imkanları ile sanayiye götürdü. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:09 Kaynak: İHA

Adıyaman, akaryakıt istasyonu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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