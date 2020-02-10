Yolda aracı bozulan vatandaşa zabıta yardım eli uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolda aracı bozulan vatandaşa zabıta yardım eli uzattı - Son Dakika

Yolda aracı bozulan vatandaşa zabıta yardım eli uzattı

6 saat önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracı bozulan vatandaşlara yardım etti.

Yolda aracı bozulan vatandaşa zabıta yardım eli uzattı, System.String[]

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracı bozulan vatandaşlara yardım etti.


Rutin kontrollerini gerçekleştiren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ilgili bölgelerde vatandaşların araçlarının arızalandığını fark edince hemen harekete geçti. Ekipler; Yahyakaptan'da tramvay yolu üzerinde arızalanan aracı bir süre iterek, vatandaşın aracını emniyetli alana almasına yardımcı oldu. Kent merkezinde de bir vatandaşın aracının çalışmadığını gören zabıta ekipleri; vatandaşın aracını iterek, çalıştırmasına yardımcı oldu.


Öte yandan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sapakpınar ve Çubuklu Osmaniye Mahallerindeki bozuk yolları yenileyerek parkeyle kapladı. Köy muhtarlarından gelen talepler üzerine çalışmalarını şekillendiren ekipler, Sapakpınar Mahallesi'nde yeni yerleşim yerlerine yapılacak olan yolu parke ile kapladı. Ekipleri çalışmaların devamında ise kaplanırken Çubuklu Osmaniye Mahallesi'nde gaz çalışması sonucu bozulan parke yolların tamiri gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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