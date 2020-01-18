Yolda asılı kalan kamyonun kurtarılması için direksiyon başında bekledi - Son Dakika
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Yolda asılı kalan kamyonun kurtarılması için direksiyon başında bekledi

19 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayırda kayarak yol kenarında asılı kalan kamyonun sürücüsü, aracının kurtarılması için direksiyon başında dakikalarca bekledi.

Yolda asılı kalan kamyonun kurtarılması için direksiyon başında bekledi, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayırda kayarak yol kenarında asılı kalan kamyonun sürücüsü, aracının kurtarılması için direksiyon başında dakikalarca bekledi.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bağyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Güraslan, idaresindeki 01 BMA 57 plakalı nakliye kamyonu ile seyir halindeyken bayırda yağmur nedeni ile kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon kayarak yol kenarında asılı kaldı. Hüseyin Güraslan son anda devrilmesini engellediği kamyonun daha fazla kaymasını önlemek için direksiyon başında durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü Hüseyin Güraslan aracın fren pedalına basarak ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, kamyonu kaymaması için halatla yol kenarında bulunan bir ağaca bağladı. Sürücü Hüseyin G. ise ekiplere kamyonun fren pedalını basılı şekilde tuttuğunu söyleyerek araçtan inmek istemediğini belirtti. Ekipler, sürücüyü ikna ederek araçtan indirdi.


Daha sonra olay yerine çağrılan iş makinesi yardımıyla kamyon çekilerek yola çıkartıldı. - KOCAELİ

Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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