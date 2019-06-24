Son Dakika Haberleri: Yolda av tüfeğiyle vurulan abla- kardeş yaralandı
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Yolda av tüfeğiyle vurulan abla- kardeş yaralandı

21 dakika önce

MALATYA'da, yolda yürüyen Makbule A. (19) ve Zehra A. (16), otomobille yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacaklarından vurularak, yaralandı.

Yolda av tüfeğiyle vurulan abla- kardeş yaralandı, System.String[]
MALATYA'da, yolda yürüyen Makbule A. (19) ve Zehra A. (16), otomobille yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacaklarından vurularak, yaralandı. Polis, saldırı sonrası kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 
Olay, gece saatlerinde, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Makbule A. ile kardeşi Zehra A.'ya, yolda yürürken, yanlarına otomobille yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, av tüfeğiyle ateş açtı. Abla- kardeş, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Makbule A. ile Zehra A.'yı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kız kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Otomobille kaçan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı. 


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
Polis, Malatya, Güncel
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