Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Ergani Caddesi'ne yola çıkan başıboş eşek, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Ergani Caddesi'ne yola çıkan başıboş eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Akan trafiğin ortasında kalan eşeğe çarpmamak için dikkatli olan sürücülerin hassasiyeti sayesinde, olası trafik kazasının da önüne geçildi.


Dicle - Ergani karayolu istikametinde bulunan Ergani Caddesi'nde otoyola çıkarak başıboş gezen eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre akan trafiğin ortasında kalan eşek panik halinde yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Nereden ve nasıl yola çıktığı bilinmeyen hayvan, trafikte seyreden sürücüler için de tehlike oluşturdu. Eşeğin zarar görmesinden ve trafik kazasına yol açmasından endişe duyan araç sürücülerin dikkati sayesinde, herhangi bir kaza meydana gelmedi.


Öte yandan yaklaşık 10 dakika karayolundan çıkmaya çalışan eşek, ara sokakta bir süreliğine daha başıboş gezmeye devam etti. Durumu fark eden bir vatandaş, eşeği yakalayarak sahibine teslim etti. Eşeğin, daha sağlam bir şekilde bağlanarak tekrar yola çıkmasının önüne geçildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ergani, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı
İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:18 Ahıra giren maymun, koruma altına alındı - Son Dakika
21:18 Bilecik'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:18 BM'den İran'a "ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı" çağrısı - Son Dakika
21:16 Galapagos Adaları'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
21:14 Adana'da kafede cinayet - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:22:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]