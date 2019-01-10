Son Dakika Haberleri: Yolda Beklerken Minibüsün Altında Kalan Minik Kız İtfaiye ve Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Yolda Beklerken Minibüsün Altında Kalan Minik Kız İtfaiye ve Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

1 saat önce

Yolda beklerken minibüsün altında kalan minik kız itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıELAZIĞ - Elazığ'da minibüs altında kalan bir çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yolda beklerken minibüsün altında kalan minik kız itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs altında kalan bir çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 30. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 M 0376 plakalı minibüs buzlanan yolda kayarak kaldırımda bekleyen öğrenci Zeynep Erginöz'e çarparak altına aldı. Kazanın hemen ardından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kızı, minibüsün altından çıkartarak hazır bekletilen ambulansa alındı. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kız tedavi altına alındı.
Küçük kızın, durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular

Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:04:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda Beklerken Minibüsün Altında Kalan Minik Kız İtfaiye ve Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]