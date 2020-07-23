Yolda bitkin halde bulunan tilki, barınağa teslim edildi - Son Dakika

Yolda bitkin halde bulunan tilki, barınağa teslim edildi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulduğu tilki yavrusunu aracına alan sürücü, hayvanı barınağa götürdü.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulduğu tilki yavrusunu aracına alan sürücü, hayvanı barınağa götürdü.

AK Parti Tepebaşı İlçe Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kavas, Ankara'dan dönüş yolunda fark ettiği tilki yavrusunu aracına aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçen Kavas, tilkiyi tedavisi için yetkililere teslim etti.

Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, aç ve susuz kaldığını tahmin ettiği tilkiyi kolay bir şekilde yakalayıp araca bindirirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralarının olduğunu gördüğünü söyledi.

Tilki yavrusunun tedavisinin ardından iyileşmesini ümit ettiğini belirten Kavas, "İnşallah iyileşir ve yeniden doğaya bırakılır. Doğa hepimizin. Doğaya ve içindeki hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu haldeki bir canlıyı yol kenarında bırakmak yanlış olurdu. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Yolda bitkin halde bulunan tilki, barınağa teslim edildi

Beylikova, Eskişehir, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolda bitkin halde bulunan tilki, barınağa teslim edildi - Son Dakika
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