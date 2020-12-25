Yolda bulduğu 15 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika

BURDUR'da kafe işletmeciliği yapan Gürkan Koramaz (40), paket servisi için gittiği meydanda bulduğu 15 bin lirayı, paranın sahibi emekli öğretmen Ali Nergiz'e ulaştırdı.

Burdur merkezde kafe işletmeciliği yapan Gürkan Koramaz, paket servisi için gittiği Şeker Meydanı'nda yerde deste halinde bir miktar para buldu. İşyerine gelen Koramaz, parayı saydığında 75 adet 200 liralık banknot olduğunu gördü ve polisi aradı. Koramaz'ın işyerine gelen Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri tutanakla parayı teslim aldı. Bu esnada Emniyet Haber Merkezi'nden parayı düşüren kişinin, evine yakın olan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulunduğu bilgisi geldi.

GÖMLEĞİNİN İÇİNDEKİ PARAYI DÜŞÜRDÜ

Yunus ekipleriyle birlikte Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giden Koramaz, emekli öğretmen Ali Nergiz'e (77) düşürdüğü parayı tutanak karşılığı teslim etti. Parasını teslim alan Nergiz, "Bankadan 20 bin lira çekmiştim. Deste halinde gömleğimin içine koydum. 5 bin lirası gömleğimin içinde kalmış, 15 bin liralık deste düşmüş. Parayı Isparta'daki oğluma gönderecektim. Düştüğünü fark edince hemen polise müracaat ettim. Parayı bulan kardeşimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Teslimat tutanaklarının imzalanmasının ardından Gürkan Koramaz'ı polis ekipleri evine kadar bıraktı.