YOLDA BULDUĞU 28 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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YOLDA BULDUĞU 28 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ

18.10.2022 11:31

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde öğretmen Engin Gümüş (35), yolda bulduğu 28 bin lirayı polise teslim etti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde öğretmen Engin Gümüş (35), yolda bulduğu 28 bin lirayı polise teslim etti. Para, sahibi olduğu tespit edilen ingilizce öğretmeni Alpaslan Türker'e verildi.

Tavşanlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmen olan Engin Gümüş, Ekrem Ödemiş Bulvarı'nda yürüdüğü sırada yerde poşet içerisinde 28 bin lira buldu. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gümüş, bulduğu parayı polis ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede bulunan 28 bin liranın, polis merkezine para kaybettiğini söyleyerek başvuruda bulunan özel bir okulun İngilizce öğretmeni Alparslan Türker'e (48) ait olduğu belirlendi. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Alparslan Türker, kendisi gibi öğretmen olan Engin Gümüş'ün teslim ettiği 28 bin lirayı aldı. Evinin tadilatı için ayırdığı parayı fark etmeden düşürdüğünü ifade eden Alparslan Türker, Yolda giderken cebimden tadilat için ayırdığım paramı düşürdüm. Çok sağ olsun hayırsever kardeşimiz bulmuş emniyete teslim etmiş. Beni aradılar geldim. Bu devirde böyle insanların olması çok sevindirici bir şey. Kolay değil, bu kadar yüksek meblağı bulup teslim etmesi taktire şayan bir şey. Teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun? dedi.

Engin Gümüş ise yolda bulduğu parayı sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu söyledi. (DHA)

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Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tavşanlı, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLDA BULDUĞU 28 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YOLDA BULDUĞU 28 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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