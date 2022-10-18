Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti

18.10.2022 00:58
Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir öğretmenin yolda bulduğu 28 bin TL sahibine teslim edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir öğretmenin yolda bulduğu 28 bin TL sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ev tadilatı için ayırdığı parayı, motosikleti ile giderken Ekrem Ödemiş Bulvarında düşüren İngilizce öğretmeni 48 yaşındaki Alparslan Türker, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak parasını kaybettiğini beyan etti.

Ekipler olayla ilgili araştırma yaptığı esnada 28 bin TL para bulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber öğretmeni Engin Gümüş (35), karakola gelerek parayı sahibine verilmek üzere polise teslim etti. Paralarını kaybeden İngilizce öğretmeni Alparslan Türker (48) ise eve vardığında paralarını bulamadığını ve karakola gittiğinde parasının bulunduğunu öğrendiğini belirtti.

Alparslan Türker, "Yolda giderken cebimden tadilat için ayırdığım paramı düşürdüm. Çok sağ olsun hayır sever kardeşimiz arkadaşımız bulmuş emniyete teslim etmiş. Beni aradılar geldim. Teslim etti paramı. Bu devirde böyle insanların olması çok sevindirici bir şey. Kolay değil, bu kadar yüksek meblağı bulup teslim etmesi taktire şayan bir şey. Teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika
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