Son Dakika Haberleri: Yolda Bulduğu 4 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Yolda Bulduğu 4 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

1 saat önce

Ilgın ilçesinde inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Selahattin Sarıkaya içinde 4 bin lira olan bulduğu cüzdanı sahibine verdi.

Yolda Bulduğu 4 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti, System.String[]
Ilgın ilçesinde inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Selahattin Sarıkaya içinde 4 bin lira olan bulduğu cüzdanı sahibine verdi.

Alınan bilgiye göre, yazın inşaatlarda çalışarak geçinen Selahattin Sarıkaya (46) yolda bir cüzdan buldu.

Sarıkaya, Ilgın Polis Merkezi Amirliğine giderek, cüzdanı polislerin yardımıyla ulaştığı sahibi Cevdet Arslan'a (49) teslim etti.

Sarıkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulduğu cüzdanda 4 bin liraya yakın para, banka ve kimlik kartlarının olduğunu söyledi.

Cüzdanı yolda gördükten sonra vicdanının rahat etmediğini dile getiren Sarıkaya, "Cüzdanı ilk bulduğumda kaybedenin ne kadar perişan olabileceğini düşündüm. Kendi başıma gelebileceği düşünerek empati yaptım. İlçe polis karakolu ile iletişime geçtim. Amirlerim de sağ olsunlar cüzdanın sahibine ulaşmamı sağladılar. Çok mutluyum. Herkeste bu duyarlılık olması lazım." dedi.

Cüzdanın sahibi, kamyon şöförü Arslan da, "Cüzdan içerisinde bir miktar param vardı. Kamyoncu olduğum için yola devam edecektim. Tüm param cüzdanımdaydı, harçlığım kalmamıştı. Çok şükür cüzdanıma ulaştım. Mutluyum, Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Karakolda görev yapan polis memuru Mesut Çoban da, başvuruyu aldıktan sonra hemen harekete geçtiklerini ve kaybeden şahsa ilçeyi terk etmeden ulaştıklarını söyledi.

Sarıkaya ve Arslan karakoldan birbirlerine sarılarak ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Cevdet Arslan, Polis, Ilgın, Sarıkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar

Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:18:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda Bulduğu 4 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]