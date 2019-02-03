Yolda Bulduğu 5 Bin Lirayı Sahibine Ulaştırdı
42 dakika önce
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Oya Saygür, yolda bulduğu 5 bin TL'yi sahibine ulaştırmak için, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesinde Oya Saygür, yolda bulduğu 5 bin TL'yi sahibine ulaştırmak için, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
'ne götürdü. Zabıtanın Belediye hoparlöründen yaptığı anons ile sahibi bulunarak para, teslim edildi.
Fethiye'de yaşayan Oya Saygür, çarşıda gezerken yolda bulduğu çantanın içinde 5 bin lira olduğunu gördü. Saygür, içi para dolu çantayı sahibine ulaştırılmak için Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Parayı sayarak teslim alan Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Tufan Kaçar, belediye hoparlörlerinden paranın sahibinin bulunması için anons yaptırdı. Anonsu duyarak gelen Okan Sökmen, motosikletiyle tershane bölgesinden Fethiye Sanayi Sitesi'ne giderken içinde 5 bin lira bulunan çantayı kaybettiğini ve bulunan paranın kendisinin parası olabileceğini söyledi. Çantanın tüm özelliklerini sayması, içerisinde ne kadar para olduğunu bilmesi nedeniyle paranın Okan Sökmen'e ait olduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Tufan Kaçar, parayı tutanakla, sahibine teslim etti. Kaybettiği parasına tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan Okan Sökmen, "Fethiye, güvenilir bir şehir" diyerek, zabıta ekipleri ve Oya Saygür'e teşekkür etti. Oya Saygür de yolda giderken bulduğu 5 bin lirayı sahibine ulaştırmanın insanlık görevi olduğunu söyledi.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:04 Kaynak: DHA
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