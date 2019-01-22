Son Dakika Haberleri: Yolda Bulduğu Altınları Polislere Teslim Etti

Yolda Bulduğu Altınları Polislere Teslim Etti

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 33 bin TL değerindeki altınları polislere teslim etti.

Yolda Bulduğu Altınları Polislere Teslim Etti, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 33 bin TL değerindeki altınları polislere teslim etti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Ocak günü Y.B. isimli şahsın bir banka ATM'si önünden geçerken poşet içerisinde piyasa değeri yaklaşık 33 bin TL olan altın ziynet eşyası bulduğu belirtildi. Y.B. isimli şahsın altınları polis merkezi amirliğine gelerek teslim ettiği ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde ise altın ziynet eşyalarının sahibinin A.Ş. olduğunun tespit edildiği bildirildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Ahlat, Bitlis, 3. Sayfa
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