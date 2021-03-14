AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi - Son Dakika

AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi

14.03.2021 08:09

Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istediAĞRI'da bir kişi yolda bulduğu banka kartını, 'Cami önünde bulduk, güvenilir diye bırakıyorum.

Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi

AĞRI'da bir kişi yolda bulduğu banka kartını, 'Cami önünde bulduk, güvenilir diye bırakıyorum. Anons yapabilir misiniz?' notuyla birlikte Leylekpıhar Mahallesi'ndeki Musa Ağa Camisi'nin kapı koluna bıraktı. Musaağa Camii Müezzini Dindar Taşdan, "Bu olayın bizi sevindiren yönü ise kartın camiye bırakılması, cami ve cami çalışanlarına olan güvenin göstergesidir. İnşallah sahibine ulaştıracağız" dedi.

Merkez Leylekpınar mahallesinde yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi bulduğu banka kartını Musa Ağa Camisi kapı koluna bıraktı. 'Cami önünde bulduk, güvenilir diye bırakıyorum. Anons yapabilir misiniz?' notunu yazan vatandaş bölgeden ayrıldı. İkindi namazını kılmak için Musa Ağa Camisi'ne gelen Harun Kaya, kapı kolu üzerindeki notu ve banka kartını gördü. Kaya, notu ve kartı müezzin Dündar Taştan'a teslim etti. Harun Kaya, "İkindi namazını kılmaya gelirken cami kapısının kolunun üzerinde bu kartı ve bu notu gördüm. Bu örnek davranış aslında köklerimize ne kadar bağlı bir millet olduğumuzu gösteriyor. Ben de bu notu gören biri olarak üzerime düşen görevi yerine getirip, cami müezzinimize teslim ettim. Hocamız da gereken yerlere bu durumu iletip oradan vatandaşımıza bu kartı ulaştırmaya çalışacağını söyledi. Bu tür hassasiyetlerimizin artmasını ümit ediyorum" dedi.

'CAMİ VE CAMİ ÇALIŞANLARINA OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ'

Cami kapısına bırakılan banka kartının sahibine ulaştırılması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini belirten Musaağa Camisii Müezzini Dindar Taşdan, "Vatandaşımızdan biri bulmuş olduğu kartı camiye ve cami görevlilerine olan güveninden dolayı getirip bizim caminin önüne bırakmış. Kartı cami kapısında gören arkadaşımız ise getirip bize teslim etti. Gerek anons ederek gerekse de camiye gelen vatandaşlarımıza sorarak kart sahibinin mağduriyet yaşamasının önüne geçmek istiyoruz. Eğer ki burada bulamazsak, pazartesi günü mesai saati başlayınca kartı ilgili bankaya götürüp banka aracılığıyla vatandaşımıza ulaşmalarını isteyeceğiz. Bu olayın bizi sevindiren yönü ise kartın camiye bırakılması cami ve cami çalışanlarına olan güvenin göstergesidir. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah biz de gereken neyse yapacağız ve sahibine ulaştıracağız" diye konuştu.

AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi
AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi

Dindar, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Risk haritasında kırmızıya boyanan Konya'da dolan mezarlıklar defin işlemlerine kapatılıyor Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada
İngiltere Sarah için ayakta! Anmaya katılanlara müdahale eden polis maske bile takmayan Cambridge Düşesi'ne ses çıkarmadı İngiltere Sarah için ayakta! Anmaya katılanlara müdahale eden polis maske bile takmayan Cambridge Düşesi'ne ses çıkarmadı         
08:43
Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü         
08:33
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz         
23:58
Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak         
22:08
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti         
13:31
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 09:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AĞRI Yolda bulduğu banka kartını cami kapısına bıraktı, anons yapılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei