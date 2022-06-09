Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü

09.06.2022 13:40
Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü

Denizli'nin Honaz ilçesinde yolda başıboş gezen buzağıyı fark eden sürücü, onu motosikletin sepetine koyup karakola götürdü.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yolda başıboş gezen buzağıyı fark eden sürücü, onu motosikletin sepetine koyup karakola götürdü. Sevimli hayvanın fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşan sürücünün duyarlılığı takdir topladı.

Denizli - Ankara karayolu güzergahında motosikletiyle ilerleyen Ercan Elçi, yol üzerinde başıboş gezen buzağı fark etti. Ahırdan kaçan yaramaz hayvana çarpmamak için durup, onu muhafaza altına alan Elçi, çevrede yaptığı araştırmalara rağmen hayvanın sahibin ulaşamadı. Hayvanı korumak ve her hangi bir kazanın yaşanmaması için örnek bir davranışa imza atan Elçi, hayvanı motosikletinin sepetine bindirip Kaklık Jandarma Komutanlığının yolunu tuttu.

Buzağıyı jandarma görevlilerine teslim eden Ercan Elçi, sahibine ulaşabilmek için hayvanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Kaklık Mahallesi girişinde yolda giderken 1 adet başıboş buzağı buldum. Hayvanı Kaklık Jandarma Komutanlığına teslim ettim. Sahibi komutanlıktan alabilir" şeklinde not yazan Elçi'nin bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. - DENİZLİ

Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü
Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü

YORUMLAR
500
Dolandırıcılıktan yakalandı Dolandırıcılıktan yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, Kaklık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:40:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement