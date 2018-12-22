Yolda Bulduğu Cüzdanı Polise Teslim Etti

ADIYAMAN'da Emrah Güzel, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

ADIYAMAN'da Emrah Güzel, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.



Eskisaray Mahallesi'nde öğle saatlerinde Emrah Güzel, yolda içerisinde 90 lira ve Mehmet Kara'ya ait kimliğin bulunduğu cüzdan buldu. Çevrede yaptığı araştırmada cüzdanın sahibine ulaşamayan Güzel, telefonla polis ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Emrah Güzel, gelen ekiplere cüzdanı teslim etti.



Polis ekipleri, cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. - Adıyaman

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