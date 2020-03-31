Yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Bayramiç Belediyesi personeli Gizem Yıldırım, yolda bulduğu cüzdanı belediyeye getirerek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Bankadan emekli maaşını çektikten sonra evine giden Binnaz Zengin, yolda cüzdanını düşürdü.

Eski karakol önünde cüzdanı bulan Bayramiç Belediyesi personeli Gizem Yıldırım, Belediye Halk Masası aracılığıyla cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı.

İçinde emekli maaşı olan 1600 lira ve banka kartı bulunan cüzdan, sahibine teslim edildi.

Bayramiç Belediyesi çalışanlarına ve Yıldırım'a teşekkür eden Zengin, "Her yeri aradık, bulamadık. Çok üzülmüştüm, bulup bana teslim ettiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.