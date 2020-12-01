Yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
01.12.2020 12:08
KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Aslaner, yolda bulduğu ve içerisinde 500 lira olan cüzdanı, polis aracılığıyla sahibi Hasan Karagöz'e (66) teslim etti.
KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Aslaner, yolda bulduğu ve içerisinde 500 lira olan cüzdanı, polis aracılığıyla sahibi Hasan Karagöz'e (66) teslim etti.
Mehmet Aslaner, Hayrullah Mahallesi'nde yürürken yolda cüzdan buldu. Aslaner, cüzdanı sahibine ulaştırılması için bölgedeki polis ekiplerine teslim etti. İçerisinde 500 lira ve kimlik bulunan cüzdanı polis, cep telefonuyla ulaştığı sahibi Hasan Karagöz'e verdi.Cüzdanını bulan Mehmet Aslaner'e teşekkür eden Hasan Karagöz, "Cüzdanı minibüste düşürdüm zannetmiştim. Sağ olsunlar cüzdanımı bulmuşlar teşekkür ederim" dedi. Mehmet Aslaner ise vatandaşlık görevini yaptığını söyledi.
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