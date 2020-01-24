Yolda bulduğu cüzdanı teslim etmeyen kişi kamera kayıtlarından yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolda bulduğu cüzdanı teslim etmeyen kişi kamera kayıtlarından yakalandı - Son Dakika

Yolda bulduğu cüzdanı teslim etmeyen kişi kamera kayıtlarından yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de yabancı uyruklu kişinin düşürdüğü cüzdan, güvenlik kamerası kayıtlarından bulunarak sahibinde teslim edildi.

Yolda bulduğu cüzdanı teslim etmeyen kişi kamera kayıtlarından yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de yabancı uyruklu kişinin düşürdüğü cüzdan, güvenlik kamerası kayıtlarından bulunarak sahibinde teslim edildi.

Kentte turistik ziyaret amacıyla gelen yabancı uyruklu kişi, Atatürk Caddesi'nde içinde 400 dolar, 750 lira, 40 Irak dinarı, banka kartları ve kimliklerinin bulunduğu cüzdanı düşürdü.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Polis, elektrikli bisikletiyle caddeden geçerken cüzdanı bularak alan kişinin kimliğini belirledi.

Cüzdanı bulmasına karşın ilgililere teslim etmeyen E.T, gözaltına alındı.

Şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, cüzdan sahibine teslim edildi.

Atatürk Caddesi, Osmaniye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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