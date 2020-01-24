Yolda bulduğu cüzdanı teslim etmeyen kişi kamera kayıtlarından yakalandı - Son Dakika

Cüzdanı bulmasına karşın ilgililere teslim etmeyen E.T, gözaltına alındı.

Kentte turistik ziyaret amacıyla gelen yabancı uyruklu kişi, Atatürk Caddesi 'nde içinde 400 dolar, 750 lira, 40 Irak dinarı, banka kartları ve kimliklerinin bulunduğu cüzdanı düşürdü.

Osmaniye 'de yabancı uyruklu kişinin düşürdüğü cüzdan, güvenlik kamerası kayıtlarından bulunarak sahibinde teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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