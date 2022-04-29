YOLDA BULDUĞU İÇİNDE ALTIN OLAN KESEYİ BELEDİYEYE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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YOLDA BULDUĞU İÇİNDE ALTIN OLAN KESEYİ BELEDİYEYE TESLİM ETTİ

29.04.2022 14:59

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde zihinsel engelli Aslı Özakçakoca (31), yolda yürürken bulduğu içinde altın olan keseyi, sahibine ulaştırılması için belediyeye teslim etti.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde zihinsel engelli Aslı Özakçakoca (31), yolda yürürken bulduğu içinde altın olan keseyi, sahibine ulaştırılması için belediyeye teslim etti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, örnek davranışı nedeniyle Özakçakoca'ya bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

İncirliova ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Aslı Özakçakoca, yolda yürürken kese içerisinde altın buldu. Özakçakoca, aldığı keseyi sahibinin bulunması için belediyeye getirerek Başkan Aytekin Kaya'ya teslim etti. Belediye, kesenin sahibinin bulunması için anons yaptı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, örnek davranışı nedeniyle Aslı Özakçakoca'yı kutlayıp, bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

'ASLI'NIN GÖNLÜ VE YÜREĞİ GÜZEL'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Aslı ilçemiz çarşısının en güzel kızıdır. Çarşıda bulduğu altınları bize getirerek teslim etti. Aslı'nın yüreği ve gönlü güzel. Çarşıda tüm esnaf da onu çok sever. İnşallah sahibi çıkar bizde ona teslim ederiz. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.

Aslı Özakçakoca ise, "Yolda yürürken Sevgi Yolu'nda bir pasajın önünde kese buldum. İçinde kaç altın olduğuna bakmadım bile. Aldım belediyeye getirdim. Sahibinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Özakçakoca, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya hediyeleri için de teşekkür etti. (DHA)

YOLDA BULDUĞU İÇİNDE ALTIN OLAN KESEYİ BELEDİYEYE TESLİM ETTİ
YOLDA BULDUĞU İÇİNDE ALTIN OLAN KESEYİ BELEDİYEYE TESLİM ETTİ
YOLDA BULDUĞU İÇİNDE ALTIN OLAN KESEYİ BELEDİYEYE TESLİM ETTİ
YOLDA BULDUĞU İÇİNDE ALTIN OLAN KESEYİ BELEDİYEYE TESLİM ETTİ

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Aytekin Kaya, İncirliova, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLDA BULDUĞU İÇİNDE ALTIN OLAN KESEYİ BELEDİYEYE TESLİM ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLDA BULDUĞU İÇİNDE ALTIN OLAN KESEYİ BELEDİYEYE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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