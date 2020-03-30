Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika

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Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim etti
7 saat önce
ADIYAMAN'da yaşayan Yasin Ödemiş, yolda bulduğu ve içerisinde bin lira para bulunan cüzdanı polise teslim etti.
ADIYAMAN'da yaşayan Yasin Ödemiş, yolda bulduğu ve içerisinde bin lira para bulunan cüzdanı polise teslim etti.
Mara Mahallesi'nde pazarcılık yapan Yasin Ödemiş, sabah saatlerinde yolda Şaban Şahin'e ait cüzdanı buldu. İçerisinde bin lira para ve kimlik kartları olan cüzdanı alan Ödemiş, sahibini çevrede bulamayınca durumu polise bildirdi. Ödemiş, çağrısı üzerine gelen polislere cüzdanı teslim ederek sahibine ulaştırılmasını istedi. Polis, cüzdanı teslim alarak Ödemiş'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Polisler, cüzdanı sahibi Şaban Şahin'e teslim etmek için bölgeden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:54 Kaynak: DHA
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