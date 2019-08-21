Yolda bulduğu kolyeyi sahibine ulaştırdı

Gümüşhane'de bir genç yolda bulduğu 3 bin 800 lira değerindeki altın kolyeyi zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

Torul ilçesinde yaşayan Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 14 yaşındaki Mustafa Öztürk, Tuğrulbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yürürken yerde altın kolye buldu.

Torul Belediyesi Zabıta Amirliği'ne gelen Öztürk, 3 bin 800 lira değerindeki kolyeyi sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine teslim etti.

Belediyeden yapılan anons sonrası Rahman Değirmen, kaybettiği kolyeyi zabıta ekiplerinden teslim aldı.

Torul Belediyesi Zabıta Amiri Erdal Çavuşoğlu, duyarlı davranışı için öğrenci Öztürk'e teşekkür ederek, gencin göstermiş olduğu bu örnek davranışın manevi değerler açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Kolyenin sahibi Rahman Değirmen de örnek davranışından ötürü Mustafa Öztürk'e teşekkür etti.