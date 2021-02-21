Yolda bulduğu kuzuyu aracına alıp ısıttı, ardından sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yolda bulduğu kuzuyu aracına alıp ısıttı, ardından sahibine teslim etti

21.02.2021 13:49

AKSARAY'da, sürüden ayrılıp kaybolan kuzuyu yol kenarında bulan kamyonet sürücüsü Zikrullah Yaşar, üşüdüğünü fark ettiği hayvanı önce aracında ısıttı ardından polise haber verdi.

AKSARAY'da, sürüden ayrılıp kaybolan kuzuyu yol kenarında bulan kamyonet sürücüsü Zikrullah Yaşar, üşüdüğünü fark ettiği hayvanı önce aracında ısıttı ardından polise haber verdi. Polisin sahibini bulmasını ardından Yaşar, kuzuyu teslim etti. Yaşar, "Bana durup teşekkür edenler oldu. Sonuçta onlar da bir canlı. Bu soğuk günlerde onlara da sahip çıkmak lazım" dedi.

Olay  cuma günü saat 17.00 sıralarında Aksaray- Ankara yolundaki kavşakta meydana geldi. Kamyonetiyle kırmızı ışıkta bekleyen Zikrullah Yaşar, yol kenarında bir kuzu olduğunu gördü. Yaşar, aracını yolun sağına park ettikten sonra, kısa süreli kovalamacanın ardından kuzuyu yakaladı. Kuzunun üşüdüğünü fark eden Yaşar, hemen kamyonetin içine koyup, kaloriferle ısı vererek kuzuyu ısıttı. Ardından da polise haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Hayvan Koruma Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen HAYDİ ekibi bölgede yaptığı araştırma sonucu kuzuyu sahibi Özbekistan uyruklu Abdulkıyas Ayinger'e teslim etti.

'BU SOĞUK GÜNLERDE ONLARA SAHİP ÇIKMAK LAZIM'

Kuzuyu yolda gördüğünü ve hemen yardımına koştuğunu belirten kamyonet sürücüsü Yaşar, "Kum ocaklarına bir arkadaşımı ziyaret dönüşü, kavşakta ışıklarda beklerken, bana yeşil yanınca geçtim ve aracımı sağa çekip kuzuyu ana yoldan aldım. Aracımda o esnada çalışıyordu. Hemen kuzuyu aracın kasasına koymak yerine içine alıp, ısıttım. 112 ekiplerine bildirdim. 10 dakika sonra polis ekipleri geldi. Onlarla beraber sahibini arayıp tutanak karşılığı sahibine teslim ettik. Bu olayı yaparken çevremdeki diğer sürücülerden de olumlu tepkiler aldım. Bana durup teşekkür edenler oldu. Sonuçta onlar da bir canlı. Bu soğuk günlerde onlarda sahip çıkmak lazım. Olay yerine gelen sahibi de çok sevindi ve bana teşekkür etti. Sahibinin küçük çocukları da kuzuyu görünce sevindiler" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Kamyonet, Aksaray, Ankara, Cuma, Güncel, Son Dakika

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