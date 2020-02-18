Yolda bulduğu para çantasını sahibine teslim etti - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir vatandaş, içerisinde 3 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı.



Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine giden Hasan Bahar, (78) yolda çanta buldu. Çantanın içerisinde para olduğunu gören Bahar, daha sonra Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gitti.

Bahar, çantayı da zabıtaya teslim etti.

Zabıta ekipleri, İsmail Aka adlı kişinin birkaç saat önce çantasını kaybettiğine dair kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi.

Kısa süre sonra Aka'ya ulaşan zabıta ekibi, parayı imza karşılığında sahibine teslim etti.



İsmail Aka, Hasan Bahar'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, ona ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.