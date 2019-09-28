Son Dakika Haberleri: Yolda bulduğu para dolu cüzdanı karakola teslim etti, cüzdanın sahibi genci alnından öptü
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Yolda bulduğu para dolu cüzdanı karakola teslim etti, cüzdanın sahibi genci alnından öptü

30 dakika önce

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı karakola teslim etti, cüzdanın sahibi genci alnından öptüBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, karakola teslim etti.

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı karakola teslim etti, cüzdanın sahibi genci alnından öptü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, karakola teslim etti. Polisler tarafından kısa sürede ulaşılan cüzdanın sahibi karakola gelip teslim aldı. Emekli öğretmen cüzdanı getiren Suriyeli genci alnında öptü.

İnegöl'de ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Hasan Ateşoğlu, Süleymaniye Mahallesi'nde bir markette alışveriş yaptı. Eve giden Ateşoğlu, cebinde emekli maaşı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanın olmadığını fark etti. Etrafta arama yapan öğretmen bir türlü cüzdanını bulamadı. Akşam saatlerinde yaya olarak evine giden mobilya firması çalışanı 18 yaşındaki Muhammed Nur Musilli, kaldırım üzerinde içerisinde 2 bin TL olan cüzdanı buldu. Cüzdanı bulan genç, yaya olarak kilometrelerce yol yürüyerek bulduğu cüzdanı getirip karakola teslim etti. Karakoldaki polisler cüzdandan çıkan kimlikten, sahibine ulaşıp karakola davet etti. Cüzdanı teslim alan emekli öğretmen, cüzdanını bulan Suriye uyruklu gence teşekkür edip alnından öptü.

Olayı anlatan Suriyeli genç Muhammed Nur Musulli, Eve gittiğim sırada yolda bir cüzdan buldum. İçine baktım para vardı. Bende hiç dokunmadan yürüyerek gerip karakola teslim ettim Sonra polis ağabeyler sahibine ulaşarak gelip cüzdanı aldı. Ben çok mutlu oldum. Bana ait olmayan bir paraya dokunamam diye konuştu

Cüzdanın sahibi emekli öğretmen Hasan Ateşoğlu ise, "Market alışverişi yaptık. Sonrasında cüzdanı düşürdüğümüz fark ettim. Dönüşte kameralardan baktırdık. Arka cepten çıkıntılıydı. Herhalde araca binerken düşürdüm diye düşündüm. Market dönüşü Hastanesine gitmiştim. Orada düşürmüşümdür diyerek oraya da baktım. Arkadaşta o bölgede bulmuş. Bankaları arayıp, kartları iptal ettireyim mi diye düşünürken, önce gidip emniyete bildirelim diye düşündük. O sırada aradılar. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Tabi her insanın iyisi var, kötüsü var. Hırlısı var, hırsızı var, iyisi var. O bakımdan Suriyeli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah" diye konuştu.

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı karakola teslim etti, cüzdanın sahibi genci alnından öptü

İnegöl, Suriye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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Emekli öğretmen, cüzdanını bulup getiren suriyeli genci alnından öptü
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