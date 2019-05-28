Yolda bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 41 yaşındaki Fatma Varan, yolda bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine verdi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 41 yaşındaki Fatma Varan, yolda bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine verdi.

Alışveriş için evden çıkan 74 yaşındaki Tayyibe Erdoğan, oğlu ve eşini beklediği yerde çantasını unuttu. Erdoğan, unuttuğunu fark ettiği çantasını yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadı.

Bu sırada yoldan geçen Fatma Varan ve yeğeni, içinde bir miktar para ve altının bulunan çantayı Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edip, sahibine ulaşana kadar belediyeden ayrılmadı.



Çantasına kavuşmanın sevincini yaşayan Tayyibe Erdoğan, "Çantamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordum. İçinde kocamın emekli maaşı ve düğünlerde kullanmak için aldığım altınlarım vardı. Kocamla oğlum vergi dairesine girdi. Dinlenmek için oturduğum yerde unutmuşum. İçinde para olduğu için tekrar bulacağımdan hiç umudum yoktu. Allah, bulup getiren kızımızdan ve yeğeninden razı olsun." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

12 yıldır kızakta bekleyen gemi denize indirildi

Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı

Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!