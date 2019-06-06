Son Dakika Haberleri: Yolda bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine verdi
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Yolda bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine verdi

1 saat önce

KAYSERİ'de yaşayan Ali Şevket Demiralay (22), yol kenarında bulduğu kadın çantasını, içindeki para ve 200 bin TL değerinde olan altınlarla polis eşliğinde sahibine teslim etti.

Yolda bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine verdi, System.String[]
KAYSERİ'de yaşayan Ali Şevket Demiralay (22), yol kenarında bulduğu kadın çantasını, içindeki para ve 200 bin TL değerinde olan altınlarla polis eşliğinde sahibine teslim etti.
Kocasinan ilçesinde bulunan Argıncık Doğu Sanayi Sitesi esnafından Ali Şevket Demiralay, yolda yürürken, kaldırımda kadın çantası buldu. Çantanın içine bakan Demiralay, para ve altınlar olduğunu gördü. Polise haber veren Demiralay, çantayı da alıp, iş yerine geçti. Bu sırada Suriyeli 2 kadın, iş yerine gelerek, çanta kaybettiklerini söyledi. Polisin yaptığı incelemede, çantanın, kadınlara ait olduğu belirlendi. Ali Şevket Demiralay, 200 bin TL değerindeki 404 küçük altın ve 6 burma bilezik ile 2 bin TL'nin içinde olduğu çantayı kadınlara verdi. 


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:09 Kaynak: DHA
Polis, Kayseri, Güncel
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