Son Dakika Haberleri: Yolda Bulduğu Paranın Sahibini Ağaca Astığı İlanla Arıyor

Yolda Bulduğu Paranın Sahibini Ağaca Astığı İlanla Arıyor

39 dakika önce

Yolda bulduğu paranın sahibini ağaca astığı ilanla arıyor Denizli'de ayakkabıcı esnafından 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış Yolda bulduğu parayı cebine dahi koymadan sahibi gelinceye kadar bir taşın altına sakladıDENİZLİ - Denizli'de bir esnaf yolda bulduğu paranın sahibini ağaca astığı...

Yolda bulduğu paranın sahibini ağaca astığı ilanla arıyor
Denizli'de ayakkabıcı esnafından 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış
Yolda bulduğu parayı cebine dahi koymadan sahibi gelinceye kadar bir taşın altına sakladı

DENİZLİ - Denizli'de bir esnaf yolda bulduğu paranın sahibini ağaca astığı ilan ile arıyor. İnsanlık ölmemiş dedirten olayda parayı bulan bir esnaf parayı cebine dahi koymazken sahibi bulununcaya kadar bir taşın altında saklı kalacağını söyledi.
Duyanların şaşkına döndüğü ve 'insanlık daha ölmemiş' dediği olay Merkezefendi ilçesinde yaşandı. Mimarsinan Caddesi üzerinde ayakkabı tamircisi olan Nihat Aybark isimli esnaf geçtiğimiz hafta sonu iş yeri yakınında bir miktar para buldu. Paranın sahibini ulaşmak için çevreyi bir süre kolaçan eden Aybark, bundan başarılı olamayınca çareyi paranın sahibine ulaşmak için ağaca ilan asmakta buldu. Aybark astığı ilanda paranın sahibine 'Işıklardan Çınar'a doğru para düşüren çaycıya sor, Cumartesi günü' sözleri ile seslendi. Aybark, "Parayı düşüren çaycıya sorsun, para bende. Parayı Cumartesi günü buldum. Para cebime dahi girmedi. Bir taşın altına koydum orada. Parayı cebime katmadım. Para taşın altında ve sahibi çıkmaz ise ihtiyaç sahibi birisi var ona vereceğim. Henüz daha gelen olmadı. Bir iki gün daha bakacağız ondan sonra ihtiyaç sahibi birine vereceğiz" diye konuştu.
Bulunan paranın miktarını Aybark ile iş yerinin yanında bulunan çay ocağının sahibinin bildiğini ve parayı istemeye gelenlere önce paranın miktarını ve nasıl banknotlar halinde olduğunun sorulacağı daha sonra kendisine teslim edileceği öğrenildi.
İlanı gören vatandaşlar ise önce şaşırıp sonra esprili bir dille 'acaba ben kaybetmiş olabilir miyim?' sorusunu kendilerine yönettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

Denizli, Genel
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