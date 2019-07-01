Son Dakika Haberleri: Yolda bulduğu parayı, elektrik faturası sayesinde sahibine teslim etti
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Yolda bulduğu parayı, elektrik faturası sayesinde sahibine teslim etti

2 saat önce

VAN'da Halit Demiralp'ın yolda düşürdüğü emekli maaşını Yusuf Eztaş buldu.

Yolda bulduğu parayı, elektrik faturası sayesinde sahibine teslim etti, System.String[]
VAN'da Halit Demiralp'ın yolda düşürdüğü emekli maaşını Yusuf Eztaş buldu. Eztaş, parayla birlikte bulduğu elektrik faturası sayesinde Demiralp'e ulaştı.
PTT İskele Şubesi önünden geçen Yusuf Eztaş, yolda bir miktar para ile birlikte bir elektrik faturası buldu. Parayı ve faturayı alan Eztaş, paranın sahibini bulabilmek için Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 186 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Müşteri temsilcisi, faturanın üzerindeki tesisat numarasından abone sahibi Halit Demiralp'e ulaşarak kaybettikleri paranın bulunduğu bilgisini verdi. VEDAŞ Şirket Müdürlüğü'ne gelen Demiralp yolda düşürdüğü parasını Yusuf Eztaş'tan teslim aldı.
Emekli maaşını çektikten sonra elektrik faturasını ödediğini ve o sırada da parasını düşürdüğünü anlatan Halit Demiralp, "Allah Yusuf beyden razı olsun. Emekli maaşımı kaybettiğimi anladığım an çok üzüldüm. Ancak kısa süre sonra VEDAŞ 186 çağrı merkezinden beni aradıklarında üzüntüm yerini sevince bıraktı. Dürüst insanların varlığı hayata olan inancımızı artırıyor. Paramı bulan Yusuf Bey'e ve VEDAŞ çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.
BAŞKASININ ALINTERİNİ KAZANÇ OLARAK GÖREMEZDİM
Parayı bulan Yusuf Eztaş ise Van'ın Özalp ilçesinde manav olarak çalıştığını belirterek, "Yaptığım davranışın normal olduğunu düşünüyorum. Bir başkasının alın terini kazanç olarak göremezdim. Parayı bulduğumda içerisinde yer alan elektrik faturasını fark ettim. Hemen 186 çağrı merkezini aradım. Buradaki çalışanlarında yardımıyla kısa sürede parayı gerçek sahibine iade ettim" dedi.
VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ise Yusuf Eztaş'ı bu dürüst davranışından dolayı kutladığını belirterek, "Parasını kaybeden emekli Halit amcamızın da müşteri bilgi sistemimizdeki abone bilgilerinin güncel olması, paranın kısa sürede kendisine teslim edilmesinde önemli bir etken oldu. Vatandaşlarımız, 186 Çağrı Merkezimiz ya da diğer iletişim kanallarımızdan abone bilgilerini, telefon numaralarını rahatlıkla güncelleyebilirler. Yusuf Bey'e gösterdiği dürüst ve örnek davranışından ötürü tekrar teşekkür ederim" dedi.
Paranın teslim alınmasının ardından Eztaş ve Demiralp 186 çağrı merkezini ziyaret ederek çağrıyı karşılayan ve paranın sahibine kısa sürede teslim edilmesinde rol oynayan müşteri temsilcisi Nurten Demir ve çağrı merkezi yöneticisi Sami Kaya'yı ziyaret etti.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:14 Kaynak: DHA
Van Gölü, PTT, Van, Güncel
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