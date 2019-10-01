Yolda bulduğu parayı engelli sahibine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yolda bulduğu 500 lirayı görme engelli sahibine teslim eden temizlik işçisi Ali Gündüz, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

İskenderun Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Gündüz, cuma günü yolları süpürdüğü sırada 500 lira buldu. Belediye yetkililerine bilgi veren Gündüz, sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı.

Görme engelli Adnan Aytekin ise bankamatikten çektiği 500 lirayı düşürdüğünü evinde fark etti. Baba Hüseyin Aytekin de yetkililere müracaat etti. Paranın Adnan Aytekin'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Ali Gündüz, parayı babaya teslim etti.

Görme engelli oğlunun parayı cebine koyarken düşürdüğünü ancak durumu evde fark ettiğini anlatan Aytekin, "Helal para, bulunduğu için çok mutlu olduk" dedi.

BAŞKAN ÖDÜLLENDİRDİ

Temizlik görevlisinin duyarlı davranışını öğrenen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Ali Gündüz'ü makamına davet etti. Başkan Tosyalı, Gündüz'e teşekkür ederek, teşekkür belgesi ve para ödülü verdi.