Son Dakika Haberleri: Yolda bulduğu parayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi
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Yolda bulduğu parayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, temizlik işçisi Ali Gündüz yolda bulduğu parayı görme engelli sahibine ulaştırdığı için ödüllendirildi.

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, temizlik işçisi Ali Gündüz yolda bulduğu parayı görme engelli sahibine ulaştırdığı için ödüllendirildi.

İskenderun Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Gündüz, temizlediği yolda 500 lira buldu.

Bir süre etrafta paranın sahibini arayan Gündüz, sonuç alamayınca belediye yetkililerine haber verdi.

Gün içerisinde ATM'den çektiği parayı kaybettiğini anlayan görme engelli Adnan Aytekin ise polis ve zabıtalarla iletişime geçti.

Temizlik işçisi Gündüz, parayı görme engelli Aytekin'e teslim etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise gösterdiği örnek davranış sebebiyle Gündüz'ü "Teşekkür Belgesi" ve bir miktar parayla ödüllendirdi.

Tosyalı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlılığından dolayı temizlik işçisi Gündüz'ü tebrik etti.

Bu olayın tüm belediye personeline örnek olması gerektiğine dikkati çeken Tosyalı, "Kendisi engelli bir kardeşimizin kaybettiği bir miktar parayı iade ederek çok duyarlı bir davranış sergilemiştir. Biz de İskenderun Belediyesi olarak kendisini ödüllendirmekten gurur duyuyoruz." dedi.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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