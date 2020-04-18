Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi yolda bulduğu 3 bin 550 lirayı sahibine teslim etti.

İlçede İnönü Bulvarı üzerindeki ATM'lerin yakınından geçen Ramazan Akdeniz, yerde bir miktar para olduğunu görerek aldı. Akdeniz, önce jandarma karakoluna oradan da belediyeye giderek paranın sahibinin bulunması için anons yaptırdı.

Yapılan anons sonrası paranın sahibi Mehmet Onkulu ve Ramazan Akdeniz, Pazarcık Belediyesi ek hizmet binasında buluşturuldu. Akdeniz yolda bulduğu 3 bin 550 lirayı Onkulu'ya teslim etti.

Yolda yürürken asfalt üzerinde parayı bulduğunu söyleyen Ramazan Akdeniz, "Belki bir memur maaşıdır. Belki de bir malını satmıştır ve ihtiyacı vardır diye düşündüm ve parayı sahibine teslim ettim." dedi.

Parasının kendisine teslim eden Akdeniz'e teşekkür eden Mehmet Onkulu ise "Eve gittiğimde baktım paranın bir kısmının eksik olduğunu gördüm. Hemen ATM'nin oraya gittim ama orada da bulamadım. Ben biraz hayvan almıştım buda onun destekleme parasıydı." diye konuştu.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da telefonla ulaştığı Ramazan Akdeniz'e teşekkür etti.