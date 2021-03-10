Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

10.03.2021 20:23
Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yolda bulduğu 2 bin 500 lirayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yolda bulduğu 2 bin 500 lirayı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi yolda yürürken 2 bin 500 lirayı düşürdü. Bir müddet sonra yoldaki parayı gören mahallenin esnafı Ramazan Pak, para etrafında sarılı makbuzdan yola çıkarak Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak ile paranın sahibine ulaşmaya çalıştı. Muhtar Gürbak ve parayı bulan Pak, daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda paranın sahibine ulaşan polis ekipleri 2 bin 500 lirayı sahibine teslim edildi.

Parayı teslim alan vatandaş ise bu duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini ifade etti. Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak da, esnaf tarafından yapılan hareketin çok büyük bir duyarlılık olduğunu ve mahalle muhtarı olarak bu olaydan onur duyduğunu ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş, Ramazan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika


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