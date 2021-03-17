Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Karapınar ilçesinde bir kişi, cadde üzerinde bulduğu parayı zabıtaya teslim etti.

İnönü Caddesinde yürüyen vatandaş Halil Yıldırım, yerde gördüğü bir miktar parayı alarak Belediye zabıta ekiplerine teslim etti.

Zabıta ekipleri yaptıkları araştırmada, parayı düşüren kişinin Yusuf Can olduğunu belirledi.

Halil Yıldırım bin lirayı Zabıta Müdürlüğünde Yusuf Can'a teslim etti.

Parayı düşüren Yusuf Can, "Köyden gelmiştim. Birisine bin lira borcum vardı. Borcu ödeyeceğim sırada cebimde paranın olmadığını gördüm. Zabıtaya başvurdum. Parayı bulan kişi de ordaydı. Cebimden aracımın anahtarını çıkarırken düşürdüm. Zabıtaya ve Halil Yıldırım'a teşekkür ediyorum." dedi.