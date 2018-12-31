Yolda Bulduğu Tablet Bilgisayarın Sahibini Arıyor

Kırklareli'nde bir vatandaş yolda bulduğu tablet bilgisayarın sahibini arıyor.

Kırklareli'nde bir vatandaş yolda bulduğu tablet bilgisayarın sahibini arıyor.



Ramazan Arabacı, yaklaşık 1 hafta önce Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki banklarda tablet bilgisayarın olduğunu gördü.



Çevrede yaptığı araştırmada tabletin sahibini bulamayan Arabacı, ardından durumu, zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.



Sahibi halen bulunamayan tableti Arabacı, kendi imkanlarıyla da arıyor.



Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tableti sahibine ulaştırmayı istediğini söyledi.



Bir haftadır neredeyse uyku uyumadığını anlatan Arabacı, tabletin sahibi bulduğunda çok mutlu olacağını aktardı.

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