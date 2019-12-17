Yolda bulduğu telefonu sahibine verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolda bulduğu telefonu sahibine verdi - Son Dakika

Yolda bulduğu telefonu sahibine verdi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada yürüyüşe çıkan bir kamyon şoförü, yol kenarında 5 bin lira değerinde telefona rastladı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada yürüyüşe çıkan bir kamyon şoförü, yol kenarında 5 bin lira değerinde telefona rastladı. Duyarlılık örneği gösteren vatandaş, telefonu sahibine ulaştırdı.


Malkara Süt Üreticileri Birliği'nde tanker şoförlüğü yapan Kürtüllü Mahallesi'nden duyarlı vatandaş Sabahattin Özcan, Sinanpaşa merasına gezintisine çıktığı esnada yol kenarında akıllı cep telefonu buldu. Duyarsız kalmayan Özcan, 5 bin lira değerindeki telefonunu polise teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını istedi.


İnsanlık görevimi yaptım


Sabahattin Özcan, "Geçtiğimiz gün haftanın yorgunluğunu atmak amacıyla yaya olarak Gözsüz Mahallesi çamlığına gittim. Gözsüz yolu Sinanpaşa Merası mevkiinde yürürken yolda bulduğum cep telefonunu Yiğit Polis Merkezi Amirliği'ne götürerek polislere teslim ettim.


Polis ekiplerince yapılan araştırma sonrası akıllı telefonunun sahibine teslim edildiğini öğrendim. Yaptığım davranışı insanlık görevi olarak kabul ediyorum. Aynı yerde altın veya mücevher de bulsam aynı şekilde sahibine teslim ederdim. Herkese örnek olsun" dedi.


Telefonun sahibi Akın Kaya ise örnek davranışından dolayı Sabahattin Özcan'a teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Sinanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:57 Kaynak: İHA
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