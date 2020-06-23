Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı
Bursa'da bir hayvansever işe giderken yolda gördüğü yaralı başkuşu alıp veterinere götürdü hayatını kurtardı.
Bursa'da bir hayvansever işe giderken yolda gördüğü yaralı başkuşu alıp veterinere götürdü hayatını kurtardı.
Bir mağazada satış sorumlusu olarak çalışan Ertuğrul Bayrak, örnek bir davranışa imza attı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan hayvansever genç yolda yaralı uçamayan bir baykuş gördü. Patronundan işe gelmediği için fırça yemek pahasına yaralı kuşu alıp Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yolunu tuttu. Burada tedavi altına alınan baykuş'un kanadından yaralandığı ortaya çıktı. Burada tedavi edilen kuş iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak.
Sabah işe giderken yolda yaralı baykuşla karşılaştığını ifade eden Ertuğrul Bayrak, "İşten evime giderken bahçemde uçamayan baykuş gördüm hemen yanına gittim. Baykuşun kanadından yaralandığını fark ettim. Vakit kaybetmeden alıp Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdüm. Burada yapılan tedavinin ardından kuş doğaya salınacak. Bu kuşu ölümden kurtardığım için çok mutluyum inşallah sağlığına kavuşup biran önce doğaya salınır" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:12 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:08 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 18:52 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti