Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı - Son Dakika

Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı

Bursa'da bir hayvansever işe giderken yolda gördüğü yaralı başkuşu alıp veterinere götürdü hayatını kurtardı.

Bursa'da bir hayvansever işe giderken yolda gördüğü yaralı başkuşu alıp veterinere götürdü hayatını kurtardı.

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Bir mağazada satış sorumlusu olarak çalışan Ertuğrul Bayrak, örnek bir davranışa imza attı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan hayvansever genç yolda yaralı uçamayan bir baykuş gördü. Patronundan işe gelmediği için fırça yemek pahasına yaralı kuşu alıp Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yolunu tuttu. Burada tedavi altına alınan baykuş'un kanadından yaralandığı ortaya çıktı. Burada tedavi edilen kuş iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak.


Sabah işe giderken yolda yaralı baykuşla karşılaştığını ifade eden Ertuğrul Bayrak, "İşten evime giderken bahçemde uçamayan baykuş gördüm hemen yanına gittim. Baykuşun kanadından yaralandığını fark ettim. Vakit kaybetmeden alıp Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdüm. Burada yapılan tedavinin ardından kuş doğaya salınacak. Bu kuşu ölümden kurtardığım için çok mutluyum inşallah sağlığına kavuşup biran önce doğaya salınır" dedi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Sabah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı - Son Dakika

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