Son Dakika Haberleri: Yolda Bulduğu Yaralı Şahini Belediyeye Teslim Etti

Yolda Bulduğu Yaralı Şahini Belediyeye Teslim Etti

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunun ortasında yaralı halde bulunan şahin, Belediye Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Yolda Bulduğu Yaralı Şahini Belediyeye Teslim Etti, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunun ortasında yaralı halde bulunan şahin, Belediye Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

İnegöl- Yenişehir kara yolunda aracıyla seyreden Abdullah Çelik, yolun ortasında ters şekilde yatan bir kuş gördü. Arabasından inen Abdullah Çelik, kuşun hareket ettiğini, ancak uçamadığını fark etti. Sürücü, yaralı şahini arabasına alıp İnegöl Belediyesi ile irtibata girdi. Yetkililerin kuşu belediyeye getirmesini söylemesi üzerine, Çelik, yaralı şahini belediyeye teslim etti. Yaralı kuşu teslim alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Yaralı şahin tedavisinin ardından bulunduğu bölgeye bırakılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı

Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 14:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda Bulduğu Yaralı Şahini Belediyeye Teslim Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]