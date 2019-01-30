Yolda Bulduğu Yaralı Şahini Belediyeye Teslim Etti
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunun ortasında yaralı halde bulunan şahin, Belediye Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, kara yolunun ortasında yaralı halde bulunan şahin, Belediye Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
İnegöl- Yenişehir
kara yolunda aracıyla seyreden Abdullah Çelik
, yolun ortasında ters şekilde yatan bir kuş gördü. Arabasından inen Abdullah Çelik, kuşun hareket ettiğini, ancak uçamadığını fark etti. Sürücü, yaralı şahini arabasına alıp İnegöl Belediyesi
ile irtibata girdi. Yetkililerin kuşu belediyeye getirmesini söylemesi üzerine, Çelik, yaralı şahini belediyeye teslim etti. Yaralı kuşu teslim alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Yaralı şahin tedavisinin ardından bulunduğu bölgeye bırakılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
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