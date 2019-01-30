Yolda Bulduğu Yaralı Şahini Belediyeye Teslim Etti
10 dakika önce
Yolda bulduğu yaralı şahini belediyeye teslim ettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunun ortasında yaralı halde bulunan şahin, Belediye Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Yolda bulduğu yaralı şahini belediyeye teslim etti
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, kara yolunun ortasında yaralı halde bulunan şahin, Belediye Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
İnegöl- Yenişehir
kara yolunda aracıyla seyreden Abdullah Çelik
, yolun ortasında ters şekilde yatan bir kuş gördü. Arabasından inen Abdullah Çelik, kuşun hareket ettiğini, ancak uçamadığını fark etti. Sürücü, yaralı şahini arabasına alıp İnegöl Belediyesi
ile irtibata girdi. Yetkililerin kuşu belediyeye getirmesini söylemesi üzerine, Çelik, yaralı şahini belediyeye teslim etti. Yaralı kuşu teslim alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Yaralı şahin tedavisinin ardından bulunduğu bölgeye bırakılacak.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi
Babasına Yardım Ederken Elektrik Akımına Kapılan Çocuğun Vücudu Tamamen Yandı
Canilerin, Genç Çifti Öldüresiye Dövdüğü Anları Kamera Kaydetti
Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti