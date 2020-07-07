Yolda bulduğu yavru tilkiyi evinde besledi - Son Dakika

TOKAT'ta bahçesine giderken bulduğu yavru tilkiyi, evine götürüp besleyen Metin Yıldırım ertesi gün Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kent merkezinde özel bir firmada çalışan evli ve 3 çocuk babası Metin Yıldırım (37), dün akşam saatlerinde küçük oğlu Muhammed Taha Yıldırım (5) ile bahçelerini sulamaya giderken yol üzerinde çalılıklarda yavru tilki buldu. Yavru tilkiyi evlerine götürerek besleyen Yıldırım, ertesi gün doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Minik Muhammed Yıldırım ise boncuk ismini verdiği tilkiyi çok sevdiğini söyleyerek, "Onunla oynadık, süt içtik ve birlikte yattık. Onu çok seviyorum" diye konuştu.