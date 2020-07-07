Yolda bulduğu zehirlenen köpeği veterinere götürürken markete daldı...O anlar kamerada - Son Dakika

Yolda bulduğu zehirlenen köpeği veterinere götürürken markete daldı...O anlar kamerada

-Zehirlenen köpeği taşıyan cip sürücüsünün markete daldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de zehirlenmesi nedeniyle yolda yatan yaralı köpeğe yardım etmek isteyen kadın, köpeği cipine koyarak veterinere götürüyordu. O esnada gaz pedalı basılı kalan cip bir anda markete daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada cipin sürücüsü kadın yaralanırken, zehirlenen köpek başkaları tarafından veterinere götürüldü. Köpeği taşıyan cip sürücüsünün markete daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe'de geçtiğimiz gün saat 16.15 sıralarında yaşandı. Nebahat Gül isimli hayvansever kadın, yolda ilerlediği sırada yolda yatan ve zehirlendiğinden şüphelendiği bir köpeğe yardım etmek istedi. Gül, köpeği çevredekilerin de yardımıyla aracının bagajına koydu, ardından veterinere gitmek üzere direksiyon başına geçti. Cipin gaz pedalı bir anda basılı kalınca araç yolun karşısındaki markete daldı. Adeta faciadan dönülen olayda cipin sürücüsü hafif yaralandı. Market çalışanları ve çevredekiler de şoke oldu. Yaralanan sürücü taksiye bindirilerek hastaneye götürüldü. Markette ve cipte maddi hasar meydana geldiği görüldü. Cip, olay yerine gelen çekici ile daldığı yerden çekilerek götürüldü.

Kazaya tanık olan market çalışanı, "Köpek sanırım zehirlenmişti. Hanımefendi ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Anlık bir şeydi. Hastaneye götürüldü. Krize girmiş şu anda" dedi.

Olaya tanık olan başka bir vatandaş, "Marketten çıkıyordum. Köpek meyillenince heyecan yaptı galiba birden hızlı şekilde frene basayım derken daldı. Köpek buradaki bir köpekti galiba zehirlenmişti. Kadın da bayağı ilgilendi onunla. Veterinere götürmek istedi arabasına koydu. Bilmeden frene basacağı yerde galiba gaza bastı galiba. Köpeği veterinere götürdüler" diye konuştu.

Hayvansever kadının zehirlenen köpeği veterinere götürmek için aracına koyduğu ve ardından markete daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvansever kadın zehirlenen köpeği çevredekilerin yardımıyla aracının bagajına koyuyor. Daha sonra direksiyona geçiyor ve araç bir anda hızla ilerliyor. Hızlanan cip yolun karşısındaki markete dalıyor.