Son Dakika Haberleri: Yolda Buldukları Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Ettiler

Yolda Buldukları Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Ettiler

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yol kenarında buldukları 'kızıl şahini' Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler.

Yolda Buldukları Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Ettiler, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yol kenarında buldukları 'kızıl şahini' Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve haşere ile mücadele ilaçlama firması bulunan Ali Yaşaroğlu isimli vatandaş, aracı ile ilçeden Gediz ilçe istikametine gittiği sırada yol üzerinde uçamayan kuş buldular.

Anadolu'da 10 bin adet kaldığı tahmin edilen kızıl şahin, yaralı olarak yakalandı.

Yetkililer teslim edilen kızıl şahin veterinerler tarafından tedavi altına alınırken, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür edildi.

Yırtıcı kuşu bulan Ali Yaşaroğlu, "İşimiz gereği ilçeler ve hatta bazen iller arasında sürekli seyahat halindeyiz. Bu kuşu da yolda bulduk ve yetkililere teslim ettikten sonra az bulunan Kızıl Şahin olduğunu öğrendik" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, Güncel
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